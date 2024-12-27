هاني شاكر لأول مرة في أوبرا دبي ولقاء مع سعد لمجرد

نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحيا الفنان المصري هاني شاكر، الخميس، حفلاً في أوبرا دبي، التي يقف للمرة الأولى على مسرحها، وقال في كلمة تسبق الحفل إن "دبي محطة لكل شيء رائع، وكل فن جميل".

ونشر الفنان المغربي سعد لمجرد، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، من لقاء جمعه بالفنان المصري، وعلق عليه بالقول: "تشرفت بلقاء الفنان الكبير هاني شاكر، رمز التواضع والرقي، وواحد من أعمدة الموسيقى المصرية والعربية".

وأضاف لمجرد: "شرف لي أن أسمع كلماته الطيبة وأستمد من طاقته الإيجابية. كل الاحترام والتقدير لهذا الاسم الكبير وصاحب التاريخ العريق".

وأشار الفنان المغربي إلى أن دبي: "كانت وما زالت ملتقى للفنانين والمبدعين من كل أنحاء العالم".



