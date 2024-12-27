دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار التيكتوكر السوري يمان نجار جدلا بصورة نشرها، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، من قاعة الاستقبالات الرسمية القصر الرئاسي، بدمشق، في المكان المخصص عادة لجلوس الرئيس السوري خلال استقباله للوفود الرسمية.

كما نشر نجار، فيديو ساخر يصور دخوله للقاعة، وجلوسه على الكرسي المخصص للرئيس السوري في القاعة، التي شهدت مؤخراً استقبال الوفود الرسمية التي أتت مؤخرًا للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة.

ولم تلق الصورة استحسان العديد من المتابعين السوريين، بحسب ما عبروا في تدويناتٍ نشروها عبر صفحاتهم في فيسبوك، الخميس.

وشهد القصر الرئاسي السوري استقبال أحمد الشرع، لمؤثرين عرب بارزين التقطوا صوراً تذكارية مع أحمد الشرع، مثل جو حطاب، وقاسم الحتو المعروف بـ "ابن حتوتة"، لكن هذه الصور قوبلت بأصداء جيدة عموماً، ووجد فيها متابعون تعبيراً عن الانفتاح والاحتفال ببداية عهد جديد لسوريا.



