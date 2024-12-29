نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قالت الشرطة في تشيلي إنها عثرت على ثلاث ساعات مملوكة لنجم فيلم "جون ويك"، كيانو ريفز، بما في ذلك ساعة رولكس بقيمة 9000 دولار، يُعتقد أنها سُرقت من منزل الممثل في لوس أنجلوس في أواخر عام 2023.

وتم العثور على ساعة رولكس صبمارينر، المنقوشة بالاسم الأول للممثل وعبارة "2021، JW4، شكرًا لك"، السبت، في شرق سانتياغو خلال عملية للشرطة مرتبطة بسلسلة من عمليات السطو المحلية.

وفي عام 2021، ورد أن ريفز أهدى ساعات رولكس صبمارينرز إلى الممثلين الذين عمل معهم في فيلم "John Wick: Chapter 4".

ويبلغ سعر الساعة حوالي 9000 دولار، وفقًا لموقع رولكس الإلكتروني.

ومن المفارقات أن ملحمة أفلام "جون ويك" تبدأ بشخصية ريفز، وهو قاتل محترف سابق، يسعى للانتقام بعد اقتحام منزله وسرقته وقتل كلبه.

وقالت السلطات التشيلية إنها عثرت على مجوهرات وساعات “ثمينة” خلال مداهمات لأربعة منازل، وإن واحدة منها على الأقل "تخص ممثلاً مشهوراً كان ضحية عملية سطو في لوس أنجلوس في ديسمبر 2023".

وذكرت شبكة CNN تشيلي، نقلاً عن الشرطة المحلية، أن ما مجموعه ثلاث ساعات تم العثور عليها في المداهمات مملوكة للممثل، وأضافت أن السلطات التشيلية تعمل مع مسؤولين أمريكيين في القضية وأن ذلك ساعدهم على ربط الساعة بعملية السطو التي حدثت عام 2023 على منزل الممثل.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 21 عاما.

تواصلت CNN مع ممثلي ريفز للتعليق.