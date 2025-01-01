هل استعادت شيرين إدارة حسابها الرسمي السابق على إنستغرام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الحساب الرسمي السابق للمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، الأربعاء، صورة جديدة لها، مع معايدة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، ومن اللافت أن الحساب حذف كل منشوراته السابقة.

ويتابع الحساب الرسمي لشيرين ما يزيد على الـ 12 مليون متابع، لكنها كشفت سابقًا أنها فقدت السيطرة عليه، بسبب خلاف مع الشركة التي كانت تديره، وهذا الخلاف من بين الخلافات والأزمات الكبيرة التي واجهتها المطربة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأنشأت شيرين حساباً جديدًا موثقًا أيضًا، في آب/ أغسطس 2024، يتابعه مع ما يزيد على المليون متابع، ونشرت عليه أغاني ألبومها الأخير، والتي حذفتها شركة "روتانا"، وسط استمرار النزاع بينهما.



