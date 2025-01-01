دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، صورة لعائلته الصغيرة برفقة زوجته الأميرة رجوة الحسين وابنتهما الأميرة إيمان بتهنئة بالعام الجديد.

الصورة نشرها الأمير الحسين على صفحته بمنصة انستغرام بتعليق قال فيه: "الحمد لله على نعمه التي لا تحصى.. وكل عام وأنتم وأردننا بألف خير".

وأثارت الصورة تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ذهب نشطاء لإبراز جمال الأميرة رجوة في حين أبرز آخرون ابنتهما، الأميرة إيمان التي أعلن الديوان الملكي الأردني ولادتها في أغسطس/ اب الماضي.

وقال الديوان الملكي في إعلانه حينها: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم، الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها".

وأضاف: "الديوان الملكي الهاشمي، إذ يعرب عن أصدق آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة، بمولودتهما الكريمة، ويبارك لصاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، حفظهما الله، بحفيدتهما، ليسأل الله عز وجل أن يحفظ الأميرة الغالية، ويكلأها بعين رعايته في كنف والديها والأسرة الهاشمية، برعاية عميد آل البيت".

وتابع: "يعرب صاحبا السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، حفظهما الله، عن عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته. ويتمنى صاحبا السمو على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام".