دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الفنان المصري محمد صبحي إنه رفض عرضًا بـ"ملايين الدولارات" لتقديم عمل مسرحي على هامش موسم الترفيه في المملكة العربية السعودية.

وأضاف صبحي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" المصرية، أنه تعرض للنقد بسبب تعليقاته الأخيرة على تطورات الحركة الفنية في السعودية.

وتابع: "قلت إن مصر لها ريادة منذ 120 في الوطن العربي، وكان لها دور في تقديم ألمع النجوم، السعودية كانت مجتمعًا منغلقًا لسنوات طويلة، وبقالهم سنة واحدة فقط، حصل فيها الانفتاح الفني، السعودية النهاردة بتشغل الفنانين المصريين، وأنا أرفض السفر بعمل فني إلى السعودية، لأني أرفض كفنان أن أقدم فنًا تحت عنوان الترفيه، أنا مش مرفهاتي، الفن فيه جزء من الترفيه ومن المتعة".

وفي الوقت ذاته أعرب الفنان الشهير عن سعادته بالتطورات الفنية في السعودية، قائلا: "لازم أقول برافو وفرحانين... طول عمرنا نقول ليه السعودية مافيهاش فن... كنت أتمنى أن هذه الصحوة يقودها فنانون سعوديون".

واعتبر صبحي أن هناك "مبالغة في سفر الفنانين المصريين، ذهبوا لتقديم أعمالها بعضها يسيء إلى الفن، لا يكون فنا جيدًا ليقال إن هذه هي مصر".

وأشار إلى أنه "عُرض علي ملايين الدولارات لأسافر السعودية، أنا أفضل العمل في مسرحي على (الطريق) الصحراوي في بلدي وأسيب السعوديين يثبتوا ذاتهم وأنفسهم".

وفي بيان منفصل منسوب إلى صبحي، نشرته وسائل إعلام مصرية يوم الأحد، قال: "نا الفنان المصري الوحيد الذي رفضت ٤ ملايين دولار مقابل عرض مسرحيتي (خيبتنا) بموسم الرياض".

وتتزامن تصريحات صبحي مع تصريحات مثيرة للجدل أطلقها الممثل المصري حسن الرداد على هامش مشاركته في حفل جوائز"Joy Awards".

في تصريحاته، أشاد الرداد بأجواء الحفاوة والاستقبال التي لقيها في السعودية، قائلا: "استقبال الناس هنا كله حب ودفا، الواحد مش حاسس بالبرد، أنا عاوز أعيش في السعودية بسبب الحب ده كله".

وفي وقت سابق، دافع رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن ما قاله الرداد. وفي تدوينة في صفحته عبر فيسبوك، تساءل: "لماذا التركيز فيما قاله حسن الرداد؟ فالمملكة منذ قدم التاريخ وإلى وقتنا الحاضر وإلى آخر الزمان أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وأرض الخير والأمن والأمان وحاضنة الفن والإعلام التي تسعد بوجود أكثر من 3 ملايين مصري شقيق نفخر بهم كما نفخر بوجود اكثر من 600 الف سعودي في مصر الحبيبة".

وتابع: "تُرِكَت كل هذه الايجابيات والحفل الكبير الغير مسبوق بشهادة الجميع وتم التركيز بشكل تافه على نقاط غير خافي الهدف منها… أقول لكل ناجح عربي خصوصًا والعالم عامة أبواب المملكة مفتوحة لك ولإبداعك وداعمة لك بوجود قائد ملهم ورؤية عظيمة… وأقول لكل تافه استمر في تفاهتك واستمتع بنجاح الآخرين".