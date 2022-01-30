دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على ما أثير حول موضوع حفل "Joy Awards" في المملكة، موضحا رأيه بنجم الكرة المصرية، محمد صلاح.

جاء ذلك في منشور لآل الشيخ على صفحته الرسمية بفيسبوك، ناشرا مقطعا للإعلامي المصري، عمرو أديب، معقبا بالقول: "اتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله… وخالص الشكر والعرفان والامتنان من الخادم الى سيدي الامير محمد بن سلمان حفظه الله… عراب رؤيتنا وقائدنا الملهم الذي بعد الله ثم بفضله وتخطيطه ودعمه اصبحت المملكة العربية السعودية منارة للثقافة وللفن والتقدم في كل المجالات.. سعيد جداً بكلامك اخي الاعلامي المتألق عمرو اديب.."

وأضاف: "عندي تعليق بسيط واتمنى استيعابه جيداً … هنالك الكثير ممن يملك المال ويملك الامكانيات لكن القليل من يملكهم ويملك قبلهم الفكر والرؤية الواضحة وخلطة النجاح … نتائج بعض الجوائز كانت بالتصويت الذي امتد لمدة 3 شهور في mbc … والحفل كان برعاية ودعم هيئة الترفيه وموسم الرياض.."

وتابع قائلا: "انا في نظري ان محمد صلاح افضل لاعب عربي انجازات على مر التاريخ ولازال في اعتقادي وامنياتي انه سيحقق اكثر مما حقق … ألم يُكرّم المخرج الكبير شريف عرفه وهو يستحق ذلك لانه من علامات الفن العربي الخالدة … ألم يُكرّم المخرج المجتهد المبدع احمد الجندي وهو يستحق … ألم يُكرّم الفنان الكبير محمد هنيدي وهو يستحق اكثر من تكريم … ألم يُكرّم الفنان ومقدم البرامج رامز جلال … ألم يقدم الفنان الكبير امير الغناء العربي هاني شاكر وصلة تاريخية مع فنان العرب محمد عبده والقيصر كاظم الساهر … ألم تقدم على المسرح الفنانات المحترمات ليلى علوي ونيللي كريم وامينة خليل والفنان المحترم عمرو يوسف والفنان المحترم حسن الرداد لجوائز للفائزين فيها … ألم يتم تكريم العديد من النجوم الذين رحلوا امثال الراحل وحيد حامد والراحل يوسف شعبان والراحل عزت العلايلي والراحلة سهير البابلي والراحل هادي الجيار قبل ان نصل الى التكريم الخاص للراحلين الكبيرين سمير غانم ودلال عبدالعزيز رحمهما الله … الذين اشكر اسرتهما بشكل خاص على الحضور لأول مرة للتكريم بعد وفاة والديهما رحمهما الله … وتَكرّم العديد من النجوم من المملكة والخليج والشام والعراق.."

وأستطرد: "لماذا التركيز فيما قاله حسن الرداد؟ فالمملكة منذ قدم التاريخ وإلى وقتنا الحاضر وإلى آخر الزمان أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وأرض الخير والامن والامان وحاضنة الفن والاعلام التي تسعد بوجود اكثر من 3 ملايين مصري شقيق نفخر بهم كما نفخر بوجود اكثر من 600 الف سعودي في مصر الحبيبة … تُرِكَت كل هذه الايجابيات والحفل الكبير الغير مسبوق بشهادة الجميع وتم التركيز بشكل تافه على نقاط غير خافي الهدف منها … اقول لكل ناجح عربي خصوصاً والعالم عامة ابواب المملكة مفتوحة لك ولإبداعك وداعمة لك بوجود قائد ملهم ورؤية عظيمة … واقول لكل تافه استمر في تفاهتك واستمتع بنجاح الاخرين … تحياتي لكل من حضر ومعذور كل من لم يستطع الحضور لظروفهم … حفظ الله بلدي وقيادتي وكل البلاد العربية آمين … محبكم".