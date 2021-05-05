(CNN)-- شهد موسم دراما 2021 الظهور الأخير لـ 4 فنّانين، فارقوا الحياة جراء إصابتهم بوباء "كوفيد 19"، وهم الفنّانين المصريين يوسف شعبان، وهادي الجيّار، والفنّانة المصرية أحلام الجريتلي، في مسلسلات "ملوك الجدعنة"، و"نسل الأغراب"، و"الاختيار2".

وذكر المخرج محمد سامي في برنامج "العرافة"، أنّ الفنّانة الراحلة أحلام الجريتلي سألته على نحو مفاجئ في آخر أيام تصويرها بمسلسل "نسل الأغراب": " أنت هتزعل لما أموت؟".

لكنّ قصة الظهور الأخير للفنّان الكويتي الراحل مشاري البلام، ربما تكون القصة الأكثر تأثيراً، حيث كشف مشاري العميري كاتب المسلسل في مداخلة هاتفية لبرنامج "سراي"، أنّ مشاري طلب منه كتابة مشهد خاص ينهي من خلاله ظهور شخصية "مانع" التي يؤديها في المسلسل، بموت الشخصية في السوق، "ليكون ذلك له وقع أكبر، ويذكّر الناس بها"، وقال الكاتب أنّ إصرار الراحل على هذه النهاية، قد يكون وراءه شعوره بدنو الأجل.

إليكم ما رصدناه من المشاهد الأخيرة للفنّانين الراحلين في دراما رمضان 2021؛ موسم الاحتفاء بالغائبين.