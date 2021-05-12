اعتبر الصحافي السعودي أحمد العيّاد أنّ مسلسل "ممنوع التجوّل" ربما يكون "بداية خفوت ناصر القصبي"، رغم استعانته بمخرجي السينما السعودية الشباب، كهناء العمير، وعز الشلاحي، في حين "لا يبتعد المشهد الكوميدي الخليجي عموماً عن التهريج، هذا الموسم."

ولفت العيّاد إلى أهمية مسلسلي "سما عالية"، و"نبض مؤقت" حيث حقق الأخير "نسب مشاهدة عالية في السعودية"، ووصف مسلسل "مارغريت" بأنه "أقل من عادي"، قائلاً: "طالما كل ممثل هو المنتج لنفسه، علينا تحمل هذه الأعمال سنوياً."

فلماذا لم تحدث الدراما الخليجية ضجة تذكر هذا العام مقارنةً بالموسم الفائت؟ وما الذي ينقص المشهد الدرامي الخليجي ليصبح أفضل؟

هذا ما يجيبنا عنه الصحافي أحمد العياد، في قراءة لموسم دراما رمضان 2021 بعيون النقاد.