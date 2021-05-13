قالت الناقدة والصحافية فاتن قبيسي إنّ الجمهور والنقاد توافقوا على الإعجاب بالدراما المشتركة في موسم دراما رمضان 2021، و"هذا يعتبر أمراً نادر الحدوث."

أما الدراما السورية فحققت "قفزة هذا العام، نوعاً، وكماً"، من وجهة نظر قبيسي، وتوقفت عند المسلسل السوري "على صفيح ساخن"، واعتبرت أنّ "خريف العشاق" جدير بالمتابعة.

وفندت أسباب جماهيرية مسلسلي "2020"، ولـ"الموت"، ولفتت إلى أن القاسم المشترك الأكبر بينهما هو المخرج اللبناني فيليب أسمر.

ماذا إذاً عن الدراما اللبنانية وكيف بدت أًصداء مسلسل "زوج تحت الإقامة الجبرية"، بوصفه واحداً من العناوين الكوميدية النادرة هذا الموسم؟

هذا ما تجيبنا عنه الناقدة فاتن قبيسي، في قراءة لموسم دراما رمضان 2021.. بعيون النقاد.