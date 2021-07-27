عادةً ما تقوم نجمة "ربات بيوت حقيقيات من بيفرلي هيلز" باللسع، لكن كايل ريتشاردز تعرضت لمطاردة من النحل في فناء منزلها في بيفرلي هيلز، وانتهى بها الأمر بالقفز في حوض السباحة الخاص بها للهروب من واحدة كانت في شعرها.

ذهبت كايل إلى المستشفى لأنها تعاني من حساسية تجاه النحل، لكنها تعافت سريعًا وهي بخير الآن. ونشرت كايل مقطع فيديو للحادثة على حسابها في إنستاغرام يظهر لحظة قفزها إلى المسبح.

وقالت كايل عن الحادثة إن "عائلتي لم تكن في المنزل ولأي سبب كان لم ييتمكن الأشخاص الذين يعملون لي من سماعي أصرخ طلبًا للمساعدة".