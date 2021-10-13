إقامة تحديات "Squid Game" في أبوظبي.. بدون عقوبات مميتة

أقيمت تحديات "لعبة الحبّار" واقعية، على غرار مسلسل نتفليكس الشهير، في أبوظبي، الثلاثاء، دون تنفيذ العقوبات القاتلة في الدراما الخيالية الكورية.

ونظم المركز الثقافي الكوري بالعاصمة الإماراتية أول حدث بهذا النمط، الثلاثاء، بمشاركة 30 شخصًا، إلا أن الحدث استقطب أكثر من 700 طلب، حسبما ذكر المركز.

وشهدت الفعالية 4 من التحديات المعروضة في السلسلة، بما فيها ألعاب “ضوء أخضر وضوء أحمر“، و “تحدي حلوى دالغونا“، إضافة إلى “تحدي الكرات الزجاجية” و “لعبة Ddakji”، التي تتضمن قلب الورق الملون كما يظهر في المسلسل.