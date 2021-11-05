لن تصدق الطريقة التي يستخدمها هذا الطالب للذهاب إلى المدرسة

انتقلت المدارس في الولايات المتحدة من الإغلاق لشهور أثناء تفشي الجائحة إلى عدم وجود ما يكفي من سائقي الحافلات اليوم للوصول بالطلاب إلى الفصول.

لكن الصبي جوش سميث، الذي يبلغ من العمر 12 عامًا، لم يدع ذلك يوقفه. ورغم المخاطر الحقيقية، قال جوش سميث لوالده إن لديه حل.

إذ قرر جوش الذهاب إلى المدرسة باستخدام قارب الكاياك، لأنه كان يرغب "في القيام ببعض الأشياء الرائعة التي سأذكرها طوال حياتي".

والد جوش لم يمنعه من القيام بذلك، ليسلك الطالب مسارًا يمتد قرابة 3 كيلومترات يوميًا في البحيرة. ويخطط جوش إلى الذهاب إلى المدرسة متزلجًا عندما تتجمد البحيرة، حسبما قال الطالب لقناة KUSA المتعاونة مع CNN.