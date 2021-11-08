حادثة غريبة.. العثور على رجل عار عالقًا داخل جدار بأمريكا

قال المدير التنفيذي لمسرح لاندمارك، مايك إنتاغلياتا، إنه عندما وصل موظفوه لفتح المبنى، سمعوا رجلًا يضرب بقوة من داخل جدار ويطلب المساعدة، لذلك قرروا الاتصال بالشرطة. وقال إنتاغلياتا إن الأمر استغرق الكثير من العمل لإخراج الرجل من المبنى بأمان.

وقال إنتاغلياتا إن الرجل دخل المبنى، الثلاثاء المنصرم. واجهه أعضاء طاقمه، وسألوه إن كان يرتاد المبنى. تجاوزهم مباشرة وتوجه إلى الطابق العلوي نحو دورة مياه الرجال. بحث الموظفون عنه لكنهم لم يجدوه وافترضوا أنه غادر.

وبدلاً من ذلك، تعتقد الشرطة أنه كان يختبئ في أحد قواعد المبنى، وانتهى المطاف به بأن يعلق فيه.

استجابت شرطة سيراكيوز ودائرة الدفاع المدني للحادثة، ونشر الدفاع المدني صورًا تظهر الخطوات التي اتخذوها لإخراج الرجل بأمان من الجدار.