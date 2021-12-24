تصاعد الجدل طوال العام 2021 حول مغني المهرجانات في مصر، وبعيداً عن المنع اختار المطرب الأردني أدهم النابلسي مؤخراً اعتزال الغناء نهائياً، وأثار إعلان المطربة المصرية آمال ماهر اعتزالها الغناء موجة من التعاطف، لكن اللغط الأكبر والذي استمر طويلاً أحدثه خبر اعتزال الفنّانة المصرية حلا شيحة.

وتواصلت سلسلة الأزمات السينمائية العام الماضي وطالت أفلام "أميرة"، و"ريش"، و"الأبديون"، لكن الأزمة الأكثر مأساويًة كانت في كواليس تصوير فيلم "راست".

كما لم تسلم كواليس الصناعة التلفزيونية من الأزمات خلال العام 2021.