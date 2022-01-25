طفل بعمر 22 شهرًا يصدم والديه ويطلب بمبلغ 1786 دولارات دون علمهما

صدم طفل والديه بعدما قام بطلب أثاث من "وول مارت" بمبلغ 1786 دولارات دون علمهما، حيث أنهما لم يعلما بفعلته إلا بعد وصول صناديق كبيرة إلى منزل العائلة في نيوجيرسي.

وبحسب الأب، فإن زوجته اعتقدت أنه هو الفاعل، بينما كان بدوره يعتقد أو زوجته هي من قامت بهذا الطلب الكبير، قبل أن يتبين لاحقًا أن ابنهما هو الفاعل.

وكانت والدة الطفل قد وضعت 10 كراسي أو نحو ذلك في عربة التسوق الخاصة بها في وول مارت، وكانت تنوي اختيار بعضًا منها لاحقًا.

لكن أيانش كومار، البالغ من العمر 22 شهرًا، طلب كل شيء باستخدام هاتف والدته. وهناك كومة ضخمة من الصناديق في منزلهم في نيوجيرسي، غير مفتوحة، لأنهم يأملون في إعادة معظمها، ويبدو أن وول مارت مستعد لذلك.