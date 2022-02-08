شاهد.. مدرب نادي ألماني يصرخ على التلفاز بعد تهميشه بسبب فيروس كورونا

هل سبق لك أن صرخت على تلفازك كالمجانين؟ ثم ستشارك مشاعرك مع مدرب كرة قدم ألماني كان عليه أن يشاهد فريقه يلعب على التلفزيون لأنه تم تهميشه بسبب فيروس كورونا. يشتهر ستيفن بومغارت بالإيماءات والصراخ من الخطوط الجانبية الفعلية، لكن في نهاية هذا الأسبوع كان يصرخ على تلفازه بجنون بينما التقطت ابنته الصراخ على الفيديو ثم نشرته على تيك توك. تذهب جائزة أفضل ممثل مساعد إلى كلب المدرب. أولاً، جلس المدرب عن طريق الخطأ على رأسه، ثم يبدو أن الكلب يحاول تهدئة سيده من خلال وضع كفوفه الفروية على أكتاف المدرب، ليس مرة واحدة، ولكن مرتين.