"عن الطريق والمحطات"؛ هذا العنوان الذي اختارته لينا شاماميان، المغنية وكاتبة الأغاني السورية، للحديث إلى متابعي CNN بالعربية، بمناسبة يوم المرأة العالمي، عن تجاربها في مواجهة التمييز، خلال مسيرة عشرين عامًا كمغنية محترفة.

وتروي شماميان تجربتها ابتداءً من إصدار ألبومها الأول "هالأسمر اللون" سنة ٢٠٠٦، وما واجهته من "مقاومة" وردود أفعال، مروراً بانتقالها لفرنسا واحتكاكها بموسيقيين من جنسيات وخلفيات مختلفة، واصطدامها بقانون العمل هناك، وصولاً إلى تجربتها في مصر التي وجدت فيها "الحضن والدفا" بحسب تعبيرها.

إليكم ما قالته لينا..