فاجأت ليدي غاغا معجبيها بالإعلان عبر حسابها الرسمي على انستغرام، عن مشاركتها بالجزء الثاني من الفيلم الشهير "الجوكر"، إلى جانب خواكين فينيكس.

أمريكيًا أيضاً، وجدت بيونسيه نفسها في مرمى انتقادات مونيكا لوينكسي، حيث طالبتها الأخيرة في تغريدة لها على تويتر بحذف كلمات من أغنية Partition التي أصدرتها بيونسيه في عام ألفين وثلاثة عشر، وتضمنت إشارة للفضيحة الجنسية التي طالت المتدربة السابقة بالبيت الأبيض، مع الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون في تسعينيات القرن الماضي.

وعلى سيرة الفضائح.. دافعت الفتاة الإسرائيلية ماريا زخاريا عن الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان، بعد انتشار صورتها في أحضانه باليونان، حيث أحيا حفلًا هناك مطلع أغسطس، ما أعاد الى الأذهان أزمة اتهامه بالتطبيع بسبب صورته مع المغني الإسرائيلي عومير آدم في دبي قبل عامين.

وشهدت مدينة العلمين المصرية عودة القيصر كاظم الساهر للغناء في مصر بعد ما يزيد عن العشر سنوات من الغياب عن الحفلات في المحروسة.

وفي الأردن اختتم الفنان السعودي رابح صقر فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته السادسة والثلاثين، التي شهدت في الليلة قبل الأخيرة حفلاً جماهيريًا للفنان المصري تامر حسني، شابه سوء التنظيم بحسب وسائل إعلام أردنية.

ونختتم أبرز العناوين الفنية للأسبوع الماضي، بخبر رحيل المؤلف الموسيقي اللبناني إحسان المنذر عن عمر ناهز الخمسة وسبعين عامًا، بعد مسيرة موسيقية غنية، ترك فيها إرثاً من الأغنيات الخالدة في ذاكرة الجمهور العربي، صدح بها أهم المغنين اللبنانيين والعرب، الذين نعوه بحزن عبر حساباتهم على مواقع التواصل.