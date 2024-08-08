تم إلغاء جميع حفلات تايلور سويفت القادمة في فيينا بالنمسا بسبب هجوم إرهابي مزعوم مخطط له في مواقع الحفلات الموسيقية، وفقًا لمروج عروض تايلور سويفت هذه.

ومن النادر للغاية أن يتم إلغاء حفل موسيقي بهذا الحجم، ولكنه إجراء احترازي أمني، بينما أكد الموقع الرسمي لتايلور سويفت أنه سيتم إعادة مبالغ التذاكر في غضون عشرة أيام.

ويستوعب الاستاد في فيينا - حيث كان من المقرر أن تؤدي تايلور عروضها - حوالي 60 ألف شخص. لكن كما رأينا مؤخرًا في أحد عروضها بميونيخ، كان هناك 50 ألف شخص إضافي خارج الاستاد.

الحادثة تُذكّر بالتفجيرات التي شهدتها مدينة مانشستر البريطانية عام 2017، في حفل المغنية أريانا غراندي، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا.