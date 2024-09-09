فاز المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار بجائزة "الأسد الذهبي"، أرفع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ 81، عن فيلمه الأول الناطق باللغة الإنكليزية "The Room Next Door".

عربيًا، كرم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بنسخة الخامسة في المغرب، الفنان المصري حسين فهمي، والسوري أيمن زيدان، والفنانَين المغربيّن محمد الخلفي، وجليلة التلمسي، والكاتب والناقد اللبناني إبراهيم العريس.

كما شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، متابعي حسابها الرسمي على إنستغرام، صورًا ومقاطع فيديو، من احتفالها بالذكرى العاشرة لزواجها، بوشم جديد يحمل اسم زوجها "داني"، كما بدا عليها التأثر بينما كانت تعيد ارتداء فستانها الأبيض الذي ارتدته قبل 10 سنوات.

أخيرًا، أصبحت سيلينا غوميز إحدى أصغر المليارديرات العصاميين بأمريكا، بعمر الـ 32 عامًا، وقدرت بلومبيرغ صافي ثروتها مؤخراً بـ1.3 مليار دولار.