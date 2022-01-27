شرطي يوصل الطعام لسيدة بعد اعتقال سائق التوصيل.. شاهد صدمتها

قام شرطي في ساوث داكوتا بتوصيل طعام بعد دقائق من اعتقاله السائق، حيث ظهر أمام منزل السيدة التي قامت بوضع الطلب.

وعندما فتحت السيدة الباب، قال للسيدة: أعرف أن هذا ليس ما تتوقعينه ولكن، تم اعتقال سائق التوصيل، لذا اعتقدت أن بإمكاني إكمال مهمّة التوصيل.

وكانت السيدة في حالة صدمة، حيث بدأت بالضحك، قبل أن تشكر الشرطي على ما قام به.

وبحسب متحدث باسم الشرطة، فإن أفراد الشرطة يبذلون كل ما بوسعهم للاهتمام بالمجتمع، ولا توجد أنباء عما إن كان ذلك الغداء من آربيز لا يزال ساخنًا، لكن من المؤكد أنها استمتعت به.