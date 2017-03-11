أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بات باستطاعة الطفلة الغامبية، جانيت سيلفا البالغة من العمر 12 عاماً الآن أن تبتسم للمرة الأولى منذ سنوات بعد أن عانت من نمو ورم ضخم في وجهها جعل من الصعب عليها تناول الطعام وحتى التنفس.