شاهد.. طفلة تبتسم لأول مرة منذ سنوات

شاهد.. طفلة تبتسم لأول مرة منذ سنوات

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعتين و5 دقائق.
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الورم الذي يزن ستة أرطال بدأ بالتشكل منذ قرابة أربعة سنوات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بات باستطاعة الطفلة الغامبية، جانيت سيلفا البالغة من العمر 12 عاماً الآن أن تبتسم للمرة الأولى منذ سنوات بعد أن عانت  من نمو ورم ضخم في وجهها جعل من الصعب عليها تناول الطعام وحتى التنفس.

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