دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منذ عام 2016 انقسمت شركة "Philips" إلى قسمين، أحدهما مختص بالإضاءة باسم "Philips Lighting" والذي انفصل عن الشركة الأم، والآخر يركز على تطوير التكنولوجيا في مجال الصحة. ومؤخراً قامت "Philips" بتوقيع اتفاقية مع حكومة دبي تحضيراً لإكسبو 2020.