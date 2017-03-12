ماذا تحمل تكنولوجيا "Philips" لصحة سكان الشرق الأوسط؟

ماذا تحمل "Philips" لصحة سكان الشرق الأوسط؟

صحة وحياة
آخر تحديث الأحد, 12 مارس/آذار 2017; 05:58 (GMT +0400).
تكنولوجياأجهزة طبية
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تابعوا مقابلة CNN بالعربية مع عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "Royal Philips"، فرانس فان هاوتن.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منذ عام 2016 انقسمت شركة "Philips" إلى قسمين، أحدهما مختص بالإضاءة باسم "Philips Lighting" والذي انفصل عن الشركة الأم، والآخر يركز على تطوير التكنولوجيا في مجال الصحة. ومؤخراً قامت "Philips" بتوقيع اتفاقية مع حكومة دبي تحضيراً لإكسبو 2020.

تكنولوجياأجهزة طبية