أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 359 تقريراً عن حالات سرطان محتملة على علاقة بزراعة الثدي، كما أُبلغت عن 9 حالات وفاة بالسرطان، وهو نوع نادر يعرف باسم ورم الخلايا الكبيرة المتحولة الليمفاوي.