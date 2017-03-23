تسع حالات وفاة بالسرطان على علاقة بزراعة الثدي

تسع حالات وفاة بسرطان على علاقة بزراعة الثدي

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و38 دقيقة.
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1:04

يعرف هذا النوع النادر من السرطان باسم ورم الخلايا الكبيرة المتحولة الليمفاوي.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 359 تقريراً عن حالات سرطان محتملة على علاقة بزراعة الثدي، كما أُبلغت عن 9 حالات وفاة بالسرطان، وهو نوع نادر يعرف باسم ورم الخلايا الكبيرة المتحولة الليمفاوي.

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