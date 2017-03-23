أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 359 تقريراً عن حالات سرطان محتملة على علاقة بزراعة الثدي، كما أُبلغت عن 9 حالات وفاة بالسرطان، وهو نوع نادر يعرف باسم ورم الخلايا الكبيرة المتحولة الليمفاوي.
تسع حالات وفاة بالسرطان على علاقة بزراعة الثدي
تسع حالات وفاة بسرطان على علاقة بزراعة الثدي
صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و38 دقيقة.
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يعرف هذا النوع النادر من السرطان باسم ورم الخلايا الكبيرة المتحولة الليمفاوي.
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