لندن، المملكة المتحدة (CNN)— كشف الأمير هاري في مقابلة صريحة له مع الصحيفة "ذا تيليغراف" البريطانية، عن الحزن الذي عاناه لـ 20 عاماً بعد مقتل والدته، الأميرة ديانا، عندما كان بعمر 12 عاماً في 1997.
الأمير هاري يكشف عن طلب استشارة نفسية بعد سنوات من الحزن على مقتل الأميرة ديانا
هاري يكشف عن معاناته بعد مقتل الأميرة ديانا
صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعتين و51 دقيقة.
1:35
قام الأمير هاري بمقابلة صريحة مع الصحيفة البريطانية ذا تيليغراف، كشف فيها عن معاناته بعد مقتل والدته، الأميرة ديانا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.