لندن، المملكة المتحدة (CNN)— كشف الأمير هاري في مقابلة صريحة له مع الصحيفة "ذا تيليغراف" البريطانية، عن الحزن الذي عاناه لـ 20 عاماً بعد مقتل والدته، الأميرة ديانا، عندما كان بعمر 12 عاماً في 1997.