الأمير هاري يكشف عن طلب استشارة نفسية بعد سنوات من الحزن على مقتل الأميرة ديانا

هاري يكشف عن معاناته بعد مقتل الأميرة ديانا

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعتين و51 دقيقة.
المملكة المتحدةالأمير هاريالأميرة دياناالأمير ويليام
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قام الأمير هاري بمقابلة صريحة مع الصحيفة البريطانية ذا تيليغراف، كشف فيها عن معاناته بعد مقتل والدته، الأميرة ديانا.

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— كشف الأمير هاري في مقابلة صريحة له مع الصحيفة "ذا تيليغراف" البريطانية، عن الحزن الذي عاناه لـ 20 عاماً بعد مقتل والدته، الأميرة ديانا، عندما كان بعمر 12 عاماً في 1997.

المملكة المتحدةالأمير هاريالأميرة دياناالأمير ويليام