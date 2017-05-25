ماذا تعرف عن حالة "ما قبل السكري" وكيف تتجنبها؟

2:35

أكثر من 86 مليون شخص بالغ في أمريكا وحدها مصابون بما يعرف بحالة "ما قبل السكري"، وهي حالة تكون نسبة السكر في الدم عالية ولكن لا يتم تصنيفها ضمن مصابي السكري.