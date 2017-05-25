ماذا تعرف عن حالة "ما قبل السكري" وكيف تتجنبها؟

ماذا تعرف عن حالة ما قبل السكري وكيف تتجنبها؟

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و54 دقيقة.
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2:35

أكثر من 86 مليون شخص بالغ في أمريكا وحدها مصابون بما يعرف بحالة "ما قبل السكري"، وهي حالة تكون نسبة السكر في الدم عالية ولكن لا يتم تصنيفها ضمن مصابي السكري.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مصابو ما قبل السكري ليسوا فقط معرضين للإصابة بمرض السكري، إنما لأمراض أخرى مثل القلب والسكتات أيضا، فكيف يمكن تجنبها.

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