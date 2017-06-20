شاهد.. نصائح للحد من مرض انقطاع التنفس أثناء النوم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يؤثر انقطاع التنفس أثناء النوم على حوالي 24 بالمائة من الرجال البالغين و 9 بالمائة من النساء ويحدث النوع الأكثر شيوعا عند نزول النسيج في الجزء الخلفي من الحلق ويغلق مجرى التنفس