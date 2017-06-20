شاهد.. نصائح للحد من مرض انقطاع التنفس أثناء النوم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يؤثر انقطاع التنفس أثناء النوم على حوالي 24 بالمائة من الرجال البالغين و 9 بالمائة من النساء ويحدث النوع الأكثر شيوعا عند نزول النسيج في الجزء الخلفي من الحلق ويغلق مجرى التنفس
انقطاع التنفس أثناء النوم يؤثر على حوالي 24 في المائة من الرجال البالغين و 9 في المائة من النساء
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يؤثر انقطاع التنفس أثناء النوم على حوالي 24 بالمائة من الرجال البالغين و 9 بالمائة من النساء ويحدث النوع الأكثر شيوعا عند نزول النسيج في الجزء الخلفي من الحلق ويغلق مجرى التنفس
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