شاهد.. نصائح للحد من مرض انقطاع التنفس أثناء النوم

ما هو انقطاع التنفس أثناء النوم؟

صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و55 دقيقة.
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انقطاع التنفس أثناء النوم يؤثر على حوالي 24 في المائة من الرجال البالغين و 9 في المائة من النساء

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يؤثر انقطاع التنفس أثناء النوم على حوالي 24 بالمائة من الرجال البالغين و 9 بالمائة من النساء ويحدث النوع الأكثر شيوعا عند نزول النسيج في الجزء الخلفي من الحلق ويغلق مجرى التنفس

 

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