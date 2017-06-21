هل يصبح اللون الأخضر نادراً في المستقبل؟

هل يصبح اللون الأخضر نادراً في المستقبل؟

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آخر تحديث منذ ساعتين و26 دقيقة.
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1:32

يمكن للإنسان أن يرى اللون الأخضر أفضل من أي لون آخر.

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