هل يصبح اللون الأخضر نادراً في المستقبل؟ هل يصبح اللون الأخضر نادراً في المستقبل؟ منوعات آخر تحديث منذ ساعتين و26 دقيقة. الحياة البريةدراساتصحة وحياةمنوعات شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 1:32 يمكن للإنسان أن يرى اللون الأخضر أفضل من أي لون آخر. الحياة البريةدراساتصحة وحياةمنوعات شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"","friendly_name":"ent-210617-colorscope-green-leaves-image-super.","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/06/21","rs_flag":"prod","section":["health","health:videos"],"template_type":"adbp:video",}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.