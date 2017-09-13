أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تحقق السلطات في مدينة هوليود بولاية فلوريدا في حادثة أودت بحياة عدد من الأشخاص في مستشفى فقدت الطاقة بعد تعرضها لإعصار إرما.
عدة وفيات في مستشفى أمريكية بعد قطع "إرما" للطاقة
عدة وفيات بمستشفى أمريكية بعد قطع إرما للطاقة
صحة وحياة
آخر تحديث الأربعاء, 13 سبتمبر/ايلول 2017; 09:37 (GMT +0400).
0:45
تحقق الشرطة في قضية وفاة عدة أشخاص في مستشفى فقدت الطاقة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.