عدة وفيات في مستشفى أمريكية بعد قطع "إرما" للطاقة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تحقق السلطات في مدينة هوليود بولاية فلوريدا في حادثة أودت بحياة عدد من الأشخاص في مستشفى فقدت الطاقة بعد تعرضها لإعصار إرما.