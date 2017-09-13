عدة وفيات في مستشفى أمريكية بعد قطع "إرما" للطاقة

عدة وفيات بمستشفى أمريكية بعد قطع إرما للطاقة

صحة وحياة
آخر تحديث الأربعاء, 13 سبتمبر/ايلول 2017; 09:37 (GMT +0400).
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تحقق الشرطة في قضية وفاة عدة أشخاص في مستشفى فقدت الطاقة.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تحقق السلطات في مدينة هوليود بولاية فلوريدا في حادثة أودت بحياة عدد من الأشخاص في مستشفى فقدت الطاقة بعد تعرضها لإعصار إرما.