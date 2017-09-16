بالفيديو: نقل ليدي غاغا إلى المستشفى .. والسبب؟

نقل ليدي غاغا إلى المستشفى .. والسبب؟

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و52 دقيقة.
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نقلت ليدي غاغا إلى المستشفى بعد معاناتها “آلاماً حادةً” قبيل حفلها الغنائي في البرازيل.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— ليدي غاغا، التي يرفع الفيلم الوثائقي عنها على “نيتفليكس” مستوى الوعي عن المرض المزمن الذي تعانيه، نُقلت إلى المستشفى بسبب مرض الألم العضلي الليفي “fibromyalgia”.

أمراضصحة وحياةليدي غاغامشاهيرنجوم