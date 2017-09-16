بالفيديو: نقل ليدي غاغا إلى المستشفى .. والسبب؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— ليدي غاغا، التي يرفع الفيلم الوثائقي عنها على “نيتفليكس” مستوى الوعي عن المرض المزمن الذي تعانيه، نُقلت إلى المستشفى بسبب مرض الألم العضلي الليفي “fibromyalgia”.