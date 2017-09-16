أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— ليدي غاغا، التي يرفع الفيلم الوثائقي عنها على “نيتفليكس” مستوى الوعي عن المرض المزمن الذي تعانيه، نُقلت إلى المستشفى بسبب مرض الألم العضلي الليفي “fibromyalgia”.
بالفيديو: نقل ليدي غاغا إلى المستشفى .. والسبب؟
نقل ليدي غاغا إلى المستشفى .. والسبب؟
صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و52 دقيقة.
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نقلت ليدي غاغا إلى المستشفى بعد معاناتها “آلاماً حادةً” قبيل حفلها الغنائي في البرازيل.
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