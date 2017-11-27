الأمم المتحدة: وفاة طفل كل 10 دقائق في اليمن

الأمم المتحدة: وفاة طفل كل 10 دقائق في اليمن

صحة وحياة
آخر تحديث يوم الاثنين, 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 11:25 (GMT +0400).
اليمنقوات التحالفالحوثيونالمملكة العربية السعوديةإيران
2:18

الخسائر البشرية مذهلة… والصور مفجعة… لكن يبدو أنه لا نهاية تلوح في الأفق لما هو الآن أسوء أزمة إنسانية في العالم.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- مع وقوف الملايين على حافة المجاعة، تعود المساعدات ببطئ إلى داخل اليمن. لكن حذر مسؤول رفيع المستوى بالأمم المتحدة من أن هذا ليس كافياً، في حديثه من عمّان الأحد. ومثل الصراعات الأخرى، يدفع الصغار أغلى الأثمان. ووفقاً للأمم المتحدة، يموت طفل كل 10 دقائق في اليمن بسبب الأمراض المعدية أو سوء التغذية.

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