الأمم المتحدة: وفاة طفل كل 10 دقائق في اليمن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- مع وقوف الملايين على حافة المجاعة، تعود المساعدات ببطئ إلى داخل اليمن. لكن حذر مسؤول رفيع المستوى بالأمم المتحدة من أن هذا ليس كافياً، في حديثه من عمّان الأحد. ومثل الصراعات الأخرى، يدفع الصغار أغلى الأثمان. ووفقاً للأمم المتحدة، يموت طفل كل 10 دقائق في اليمن بسبب الأمراض المعدية أو سوء التغذية.