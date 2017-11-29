شاهد.. هذه الفتاة تحدت السمنة وأصبحت ملهمة لآلاف الأشخاص

فتاة تحدت السمنة وأصبحت ملهمة لآلاف الأشخاص

صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و46 دقيقة.
أمراضأمراض جنسيةأمراض وأدويةالسمنة
1:23

في طفولتها، تسببت المشاكل الصحية التي عانت منها بتحول حالتها من زيادة بالوزن إلى السمنة

تستمد مورغان بارتلي قوتها من تمارينها الرياضية، ولكن في طفولتها، تسببت المشاكل الصحية التي عانت منها بتحول حالتها من زيادة بالوزن إلى السمنة
 

أمراضأمراض جنسيةأمراض وأدويةالسمنة