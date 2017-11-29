منظمة تعطي الفتيات أملاً..بطلاء أظافرهن بالمستشفى

منظمة تمنح الأمل بطلاء أظافر المريضات

صحة وحياة
آخر تحديث الأربعاء, 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 12:12 (GMT +0400).
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كيف يعطي “ طلاء الأظافر” الأمل لهؤلاء المريضات الصغيرات في المستشفى؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ألانا وال هي فتاة متخصصة بفن تقليم الأظافر عمرها 17 عاماً، وقد أنشأت منظمة “فتيات لامعات،“ وهي منظمة غبر ربحية لتقليم أظافر الفتيات في المستشفيات، عندما كانت في العاشرة من عمرها. منذ ذلك الحين، توسعت المنظمة إلى 32 ولاية في أمريكا، بالإضافة إلى كندا والمكسيك، وحصلت أكثر من 18 ألف فتاة على “طلاء أظافر” من قبل متطوعين.

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