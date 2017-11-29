منظمة تعطي الفتيات أملاً..بطلاء أظافرهن بالمستشفى

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ألانا وال هي فتاة متخصصة بفن تقليم الأظافر عمرها 17 عاماً، وقد أنشأت منظمة “فتيات لامعات،“ وهي منظمة غبر ربحية لتقليم أظافر الفتيات في المستشفيات، عندما كانت في العاشرة من عمرها. منذ ذلك الحين، توسعت المنظمة إلى 32 ولاية في أمريكا، بالإضافة إلى كندا والمكسيك، وحصلت أكثر من 18 ألف فتاة على “طلاء أظافر” من قبل متطوعين.