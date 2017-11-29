“لعنة عائلة منذ 200 عام”.. المعاناة من الأرق ثم الوفاة

(CNN) -- عانت العديد من الأجيال في إحدى العائلات، من حالة مميتة من الأرق لأكثر من 200 عام، لكن أحدهم قرر عدم السكوت وإيقاف المعاناة في صمت. شاهد مقطع من برنامج “Something’s Killing Me” على CNN. للمزيد