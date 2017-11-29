“لعنة عائلة منذ 200 عام”.. المعاناة من الأرق ثم الوفاة

“لعنة عائلة”.. المعاناة من الأرق ثم الوفاة

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعتين و48 دقيقة.
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2:11

الموت بسبب الأرق... هو أمر نادر، لكنه يحدث فعلاً.

(CNN) -- عانت العديد من الأجيال في إحدى العائلات، من حالة مميتة من الأرق لأكثر من 200 عام، لكن أحدهم قرر عدم السكوت وإيقاف المعاناة في صمت. شاهد مقطع من برنامج “Something’s Killing Me” على CNN. للمزيد

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