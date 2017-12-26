جراء مستنسخة من كلاب معدلة جينياً قد تكشف علاج الأمراض القلبية

2:38

عدلت جينات الكلب "آبل" الأصلي، حتى يصاب بمشاكل صحية مثل تنظيم الكولسترول، الذي يعتبر مسبباً رئيسياً للمرض. ولذا فإن هذه الجراء المستنسخة، تعاني من ذات المشكلة.