جراء مستنسخة من كلاب معدلة جينياً قد تكشف علاج الأمراض القلبية
جراء مستنسخة قد تكشف علاج الأمراض القلبية
صحة وحياة
آخر تحديث الثلاثاء, 26 ديسمبر/كانون الأول 2017; 02:10 (GMT +0400).
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عدلت جينات الكلب "آبل" الأصلي، حتى يصاب بمشاكل صحية مثل تنظيم الكولسترول، الذي يعتبر مسبباً رئيسياً للمرض. ولذا فإن هذه الجراء المستنسخة، تعاني من ذات المشكلة.
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