شاهد.. كلب يساعد رجلاً في التخلص من السمنة وفقدان 70 كيلوغراماً

(CNN)-- يوصي بعض الأطباء بنهج جديد لمرضى السمنة، تبني كلب. قد يبدو الأمر غريباً ولكن الدراسات تظهر أنه فعال. ولإثبات ذلك، شاهد كيف قلب الكلب "بيتي" حياة رجل بدين رأساً على عقب.