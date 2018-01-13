شاب بأول العشرينات يموت إثر مضاعفات الإنفلونزا

شاب بأول العشرينات يموت من مضاعفات الإنفلونزا

صحة وحياة
آخر تحديث السبت, 13 يناير/كانون الثاني 2018; 06:54 (GMT +0400).
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في هذا الموسم سجّلت أكثر من 60 ألف حالة إنفلونزا في الولايات المتحدة وحدها.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- توفي الشاب كايلر بوغمان، 21 عاماً، بعد إصابته بمرض الإنفلونزا.
 

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