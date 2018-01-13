أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- توفي الشاب كايلر بوغمان، 21 عاماً، بعد إصابته بمرض الإنفلونزا.
شاب بأول العشرينات يموت إثر مضاعفات الإنفلونزا
شاب بأول العشرينات يموت من مضاعفات الإنفلونزا
صحة وحياة
آخر تحديث السبت, 13 يناير/كانون الثاني 2018; 06:54 (GMT +0400).
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في هذا الموسم سجّلت أكثر من 60 ألف حالة إنفلونزا في الولايات المتحدة وحدها.
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- توفي الشاب كايلر بوغمان، 21 عاماً، بعد إصابته بمرض الإنفلونزا.
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