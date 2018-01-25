أصبح استنساخ البشر ممكناً.. وفقاً لهذا التقدم الجديد! 

أصبح استنساخ البشر ممكناً.. وفقاً لهذا التقدم

صحة وحياة
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
1:03

عملية الاستنساخ هذه قد تطبق على البشر، لكن الباحثين لا ينوون فعل ذلك