أصبح استنساخ البشر ممكناً.. وفقاً لهذا التقدم الجديد!
أصبح استنساخ البشر ممكناً.. وفقاً لهذا التقدم
صحة وحياة
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
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عملية الاستنساخ هذه قد تطبق على البشر، لكن الباحثين لا ينوون فعل ذلك
عملية الاستنساخ هذه قد تطبق على البشر، لكن الباحثين لا ينوون فعل ذلك
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