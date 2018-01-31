أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- لو لمست فرناً ساخناً، سترسل الخلايا العصبية في الجلد رسالة بالألم إلى دماغك، والذي بدوره يقوم بإرسال الأمر لعضلات اليد، بإبعادها. يمكنك أن تشكر جهازك العصبي على ردة الفعل السريعة هذه.
كيف يعمل الجهاز العصبي في الجسم؟
كيف يعمل الجهاز العصبي في الجسم؟
صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و40 دقيقة.
1:10
تعرفوا إلى كيفية عمل الجهاز العصبي في أجسامنا في هذا الفيديو.
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