كيف يعمل الجهاز العصبي في الجسم؟

كيف يعمل الجهاز العصبي في الجسم؟

صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و40 دقيقة.
صحة وحياةأمراض
1:10

تعرفوا إلى كيفية عمل الجهاز العصبي في أجسامنا في هذا الفيديو.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- لو لمست فرناً ساخناً، سترسل الخلايا العصبية في الجلد رسالة بالألم إلى دماغك، والذي بدوره يقوم بإرسال الأمر لعضلات اليد، بإبعادها. يمكنك أن تشكر جهازك العصبي على ردة الفعل السريعة هذه.

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