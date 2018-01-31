كيف يعمل الجهاز العصبي في الجسم؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- لو لمست فرناً ساخناً، سترسل الخلايا العصبية في الجلد رسالة بالألم إلى دماغك، والذي بدوره يقوم بإرسال الأمر لعضلات اليد، بإبعادها. يمكنك أن تشكر جهازك العصبي على ردة الفعل السريعة هذه.