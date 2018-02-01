أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قد تُجبر المقاهي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على تحذير الزبائن من احتمال وجود خطر للإصابة بسرطان مرتبط بالقهوة. إذ توجد لدى الولاية قائمة من المواد الكيميائية التي قد تسبب السرطان، وإحداها هي مادة الأكريلاميد التي تتكون عندما تُحمّص حبوب البن.
قد تصلك القهوة مع تحذير من السرطان!
قد تصلك القهوة مع تحذير من السرطان!
صحة وحياة
آخر تحديث الخميس, 01 فبراير/شباط 2018; 05:22 (GMT +0400).
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دعوى قضائية قد تجبر المقاهي في كاليفورنيا الأمريكية على وضع تحذير من السرطان.
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