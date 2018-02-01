قد تصلك القهوة مع تحذير من السرطان!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قد تُجبر المقاهي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على تحذير الزبائن من احتمال وجود خطر للإصابة بسرطان مرتبط بالقهوة. إذ توجد لدى الولاية قائمة من المواد الكيميائية التي قد تسبب السرطان، وإحداها هي مادة الأكريلاميد التي تتكون عندما تُحمّص حبوب البن.