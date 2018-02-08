أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- صورة هذه الطفلة استُخدمت في منشور يلمّح بأنه ينبغي على الأهل إجهاض الأجنة من ذوي الاحتياجات الخاصة. الصورة تعود لصوفيا التي وُلدت بتشوهات في اليدين والقدمين والوجه، كما أنها مصابة بمرض عصبي ومرض السكري ونقص المناعة.مستخدم مجهول في تويتر أشار إلى ويفر في إحدى التغريدات. هذا الشخص كان يستخدم صورة صوفيا للترويج إلى أجندات مرتبطة بعلم تحسين النسل.
أشخاص يستخدمون صورة هذه الطفلة للترويج للإجهاض
أشخاص يستخدمون صورة طفلة للترويج للإجهاض
صحة وحياة
آخر تحديث الخميس, 08 فبراير/شباط 2018; 04:12 (GMT +0400).
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حساب لمجهول في تويتر استخدم صورة طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة للترويج لأجندات مرتبطة بالإجهاض.
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