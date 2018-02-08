أشخاص يستخدمون صورة هذه الطفلة للترويج للإجهاض

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- صورة هذه الطفلة استُخدمت في منشور يلمّح بأنه ينبغي على الأهل إجهاض الأجنة من ذوي الاحتياجات الخاصة. الصورة تعود لصوفيا التي وُلدت بتشوهات في اليدين والقدمين والوجه، كما أنها مصابة بمرض عصبي ومرض السكري ونقص المناعة.مستخدم مجهول في تويتر أشار إلى ويفر في إحدى التغريدات. هذا الشخص كان يستخدم صورة صوفيا للترويج إلى أجندات مرتبطة بعلم تحسين النسل.