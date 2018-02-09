أصبح لوكاس وارين، أول طفل مصاب بمتلازمة “داون” يفوز بمسابقة صورة “جاربر بيبي“.
أول طفل بمتلازمة “داون” يفوز بمسابقة “جاربر بيبي”
أول طفل بمتلازمة داون يفوز بمسابقة جاربر بيبي
صحة وحياة
آخر تحديث الجمعة, 09 فبراير/شباط 2018; 04:43 (GMT +0400).
0:52
ضحكته أقنعت والديه بالتقدم لمسابقة صورة “جاربر بيبي”
أصبح لوكاس وارين، أول طفل مصاب بمتلازمة “داون” يفوز بمسابقة صورة “جاربر بيبي“.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.