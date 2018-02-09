أول طفل بمتلازمة “داون” يفوز بمسابقة “جاربر بيبي”

أول طفل بمتلازمة داون يفوز بمسابقة جاربر بيبي

صحة وحياة
آخر تحديث الجمعة, 09 فبراير/شباط 2018; 04:43 (GMT +0400).
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ضحكته أقنعت والديه بالتقدم لمسابقة صورة “جاربر بيبي” 

أصبح لوكاس وارين، أول طفل مصاب بمتلازمة “داون” يفوز بمسابقة صورة “جاربر بيبي“.
 

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