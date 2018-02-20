لا تتجاهل لقاح الإنفلونزا إذا كنت تعاني من أمراض القلب

هل تعاني من قلبك؟ لا تنسى لقاح الإنفلونزا إذا

صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و57 دقيقة.
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يمكن للقاح الإنفلونزا أن يفعل أكثر مما تتوقعه بمنع نزلة البرد وحسب. تابع الفيديو للمزيد..

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