لا تتجاهل لقاح الإنفلونزا إذا كنت تعاني من أمراض القلب
هل تعاني من قلبك؟ لا تنسى لقاح الإنفلونزا إذا
صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و57 دقيقة.
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يمكن للقاح الإنفلونزا أن يفعل أكثر مما تتوقعه بمنع نزلة البرد وحسب. تابع الفيديو للمزيد..
يمكن للقاح الإنفلونزا أن يفعل أكثر مما تتوقعه بمنع نزلة البرد وحسب. تابع الفيديو للمزيد..
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