بعض النصائح لاختيار أطعمة صحية للقلب
تعرّف إلى الأطعمة الصحية للقلب
صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و10 دقيقة.
1:02
تقوم إليزابيث كوهين مراسلة شبكتنا ومسؤولة البرامج الطبية، بتقديم اقتراحات على أسس علمية وطبية لأفضل الأطعمة الصحية للقلب، للمزيد شاهد الفيديو..
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