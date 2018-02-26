بعض النصائح لاختيار أطعمة صحية للقلب

تعرّف إلى الأطعمة الصحية للقلب

صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و10 دقيقة.
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تقوم إليزابيث كوهين مراسلة شبكتنا ومسؤولة البرامج الطبية، بتقديم اقتراحات على أسس علمية وطبية لأفضل الأطعمة الصحية للقلب، للمزيد شاهد الفيديو..

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