بعض النصائح لاختيار أطعمة صحية للقلب

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تقوم إليزابيث كوهين مراسلة شبكتنا ومسؤولة البرامج الطبية، بتقديم اقتراحات على أسس علمية وطبية لأفضل الأطعمة الصحية للقلب، للمزيد شاهد الفيديو..