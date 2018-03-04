هذا الرجل ساعد في راحة أكثر من 1200 طفل

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(CNN) -- خلال الأعوام الاثني عشر الأخيرة، حمل ديفيد دويتشمان أكثر من 1200 طفل في مستشفى الشعيرة الاسكتلندية. إذ يقضي الوقت في حمل الأطفال ممن أُنجبوا قبل الوقت المحدد لهم أو يحتاجون رعاية صحية خاصة.