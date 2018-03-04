هذا الرجل ساعد في راحة أكثر من 1200 طفل

هذا الرجل ساعد في راحة أكثر من 1200 طفل

صحة وحياة
آخر تحديث الأحد, 04 مارس/آذار 2018; 05:14 (GMT +0400).
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2:13

في مركز رعاية الأطفال بمدينة أتلانتا الأمريكية، ستجد ديفيد متطوعاً كصديق للأطفال.

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(CNN) -- خلال الأعوام الاثني عشر الأخيرة، حمل ديفيد دويتشمان أكثر من 1200 طفل في مستشفى الشعيرة الاسكتلندية. إذ يقضي الوقت في حمل الأطفال ممن أُنجبوا قبل الوقت المحدد لهم أو يحتاجون رعاية صحية خاصة.

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