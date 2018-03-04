(CNN) -- خلال الأعوام الاثني عشر الأخيرة، حمل ديفيد دويتشمان أكثر من 1200 طفل في مستشفى الشعيرة الاسكتلندية. إذ يقضي الوقت في حمل الأطفال ممن أُنجبوا قبل الوقت المحدد لهم أو يحتاجون رعاية صحية خاصة.
هذا الرجل ساعد في راحة أكثر من 1200 طفل
هذا الرجل ساعد في راحة أكثر من 1200 طفل
صحة وحياة
آخر تحديث الأحد, 04 مارس/آذار 2018; 05:14 (GMT +0400).
2:13
في مركز رعاية الأطفال بمدينة أتلانتا الأمريكية، ستجد ديفيد متطوعاً كصديق للأطفال.
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