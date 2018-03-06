(CNN) -- كل ليلة، يستيقظ عدد لا يحصى من الناس دون القدرة على الحركة. أدمغتهم وأجسامهم تتخبط في حالة واقعية تُدعى شلل النوم. لدى إثارتها، تكون العوارض عادة معتدلة، تتراوح بين تشنج العضلات وصعوبة التنفس. لكن بالنسبة للبعض، تستحضر التجربة هلوسة تبعث الحياة في الكوابيس. إليكم بعض قصص الهلوسة.
شلل النوم.. أكثر الكوابيس رعباً أمام عينيك
شلل النوم.. أكثر الكوابيس رعباً أمام عينيك
صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
3:24
لو استيقظت يوماً ما وأنت تشعر بالشلل من رؤى مرعبة، تذكر أن تبقى هادئاً.
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