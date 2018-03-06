شلل النوم.. أكثر الكوابيس رعباً أمام عينيك

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(CNN) -- كل ليلة، يستيقظ عدد لا يحصى من الناس دون القدرة على الحركة. أدمغتهم وأجسامهم تتخبط في حالة واقعية تُدعى شلل النوم. لدى إثارتها، تكون العوارض عادة معتدلة، تتراوح بين تشنج العضلات وصعوبة التنفس. لكن بالنسبة للبعض، تستحضر التجربة هلوسة تبعث الحياة في الكوابيس. إليكم بعض قصص الهلوسة.