طبيب يعطي الأفيون لمرضاه بوصفات طبية لربح أموال طائلة

وصفات طبية بالأفيون لربح الأموال الطائلة

صحة وحياة
آخر تحديث يوم الاثنين, 12 مارس/آذار 2018; 03:39 (GMT +0400).
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لأكثر من عامين، وصف طبيب أنجيلا كانتون لها مادة أفيونية بوصفة طبية، أقوى بـ50 مرة من الهيرويين، لمعالجة آلامها الناتجة عن مرض كرون.

(CNN) -- تقاضي أنجيلا كانتون حالياً "إنسيس،" الشركة التي تصنع "سابسيس،" وهي مادة أفيونية بوصفة طبية، أقوى بـ50 مرة من الهيرويين، كما أنها تقاضي طبيبها، بتهمة الاحتيال. إذ علمت كانتون أن طبيبها تلقى أكثر من 200 ألف دولار من الشركة المصنعة لسابسيس، للتحدث باسمها، وتقديم الاستشارة، والخدمات الأخرى.

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