طبيب يعطي الأفيون لمرضاه بوصفات طبية لربح أموال طائلة

(CNN) -- تقاضي أنجيلا كانتون حالياً "إنسيس،" الشركة التي تصنع "سابسيس،" وهي مادة أفيونية بوصفة طبية، أقوى بـ50 مرة من الهيرويين، كما أنها تقاضي طبيبها، بتهمة الاحتيال. إذ علمت كانتون أن طبيبها تلقى أكثر من 200 ألف دولار من الشركة المصنعة لسابسيس، للتحدث باسمها، وتقديم الاستشارة، والخدمات الأخرى.