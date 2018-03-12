(CNN) -- بعد تعرضها لاعتداء جنسي، اتجهت زابي ياماساكي نحو "اليوغا" لمساعدتها في تجاوز تلك الصدمة. الآن هي تدرس الناجيات الأخريات ذلك.
للنساء اللواتي يعانين من صدمة الاعتداء الجنسي..إليكن اليوغا
للناجيات من الاعتداء الجنسي..إليكن اليوغا
صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و49 دقيقة.
1:18
تجاوز صدمة الاعتداءات الجنسية بممارسة اليوغا.
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