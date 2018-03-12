للنساء اللواتي يعانين من صدمة الاعتداء الجنسي..إليكن اليوغا

للناجيات من الاعتداء الجنسي..إليكن اليوغا

صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و49 دقيقة.
يوغااعتداءات جنسيةتحرش جنسيصحة وحياةصحة نفسية
1:18

تجاوز صدمة الاعتداءات الجنسية بممارسة اليوغا.

(CNN) -- بعد تعرضها لاعتداء جنسي، اتجهت زابي ياماساكي نحو "اليوغا" لمساعدتها في تجاوز تلك الصدمة. الآن هي تدرس الناجيات الأخريات ذلك.

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