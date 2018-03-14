ما هو الانقلاب الصيفي؟ ولماذا نغير وقت الساعة؟

ما هو الانقلاب الصيفي ولماذا نغير وقت الساعة؟

صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و21 دقيقة.
صحة وحياة
1:13

لماذا نزيد الوقت بمقدار ساعة في الربيع وننقصه بمقدار ساعة في الخريف؟

(CNN) -- تعرف إلى الأسباب وراء الانقلاب الصيفي والشتوي الذي يحدث سنوياً في أكثر من 70 دولة حول العالم.

صحة وحياة