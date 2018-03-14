(CNN) -- تعرف إلى الأسباب وراء الانقلاب الصيفي والشتوي الذي يحدث سنوياً في أكثر من 70 دولة حول العالم.
ما هو الانقلاب الصيفي؟ ولماذا نغير وقت الساعة؟
ما هو الانقلاب الصيفي ولماذا نغير وقت الساعة؟
صحة وحياة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و21 دقيقة.
1:13
لماذا نزيد الوقت بمقدار ساعة في الربيع وننقصه بمقدار ساعة في الخريف؟
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.